رئيس القومي للمرأة تشارك في افتتاح الدورة الـ57 لمعرض الكتاب

كتب : نور العمروسي

11:10 م 21/01/2026
    رئيس القومي للمرأة تشارك في افتتاح الدورة الـ57 لمعرض الكتاب

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة في إفتتاح الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والذي افتتحه صباح اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والسفراء ونخبة من المثقفين والمفكرين وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس ويستمر المعرض في الفترة من 22 يناير حتى 3 فبراير بمشاركة 1457 دار نشر من مصر ومختلف دول العالم.

وخلال الافتتاح حرص رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي علي تفقد جناح المجلس .

وأكدت المستشارة أمل عمار أهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره أحد أهم المنصات الثقافية والفكرية في المنطقة ودوره المحوري في نشر الوعي وبناء الإنسان وتعزيز قيم المعرفة والحوار مشيرة إلى حرص المجلس القومي للمرأة على التواجد والمشاركة في الفعاليات الثقافية الكبرى التي تسهم في دعم قضايا المرأة وتمكينها فكريًا وثقافيًا واقتصاديًا.

كما أشادت بالدور الذي يلعبه المعرض في دعم صناعة النشر وإتاحة المعرفة لمختلف فئات المجتمة مؤكدة أن الثقافة تمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء وعي مجتمعي مستنير يدعم جهود الدولة في مختلف المجالات.

ويشارك المجلس هذا العام بجناح خاص ضمن فعاليات المعرض يهدف إلى التعريف بأنشطة المجلس وبرامجه المختلفة وتسليط الضوء على جهوده في دعم وتمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات.

كما ينظم المجلس خلال فترة انعقاد المعرض عددًا من الندوات اليومية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المتنوعة المرتبطة بالمرأة المصرية ودورها المجتمعي وفرص التنمية المتاحة لها إلى جانب استعراض التحديات التي تواجهها وسبل التعامل معها وذلك في إطار تعزيز الوعي المجتمعي ودعم مسارات التمكين المستدام للمرأة.

المستشارة أمل عمار المجلس القومي للمرأة معرض القاهرة الدولي للكتاب رئيس مجلس الوزراء

