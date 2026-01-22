إعلان

تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

09:47 ص 22/01/2026

انخفاض الدولار مقابل الجنيه

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و17 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الخميس 22-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

