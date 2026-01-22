إعلان

"الطفولة والأمومة" يشارك في معرض الكتاب.. ويدعو الأطفال لزيارة جناحه

كتب : أحمد جمعة

10:24 ص 22/01/2026

المجلس القومي للطفولة والأمومة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، مشاركته في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والتي تُقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 21 يناير الجاري وحتى 3 فبراير المقبل.


وفي هذا السياق، صرّحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن مشاركة المجلس في معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي في إطار جهوده المستمرة لنشر الوعي بحقوق الطفل، وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة، مؤكدة إيمان المجلس بأهمية الثقافة والكتاب كأدوات فاعلة في بناء شخصية الطفل، وتنمية وعي المجتمع بحقوقه، وتهيئة بيئة داعمة لنموه المتكامل.


وأوضحت أن المجلس يشارك هذا العام من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التفاعلية والتوعوية الموجّهة للأطفال وأسرهم داخل المعرض، إلى جانب تنظيم ورش عمل وأنشطة تثقيفية وترفيهية تهدف إلى تنمية المهارات الإبداعية لدى الأطفال، وتعزيز مفاهيم الحماية والمشاركة الإيجابية، فضلًا عن توعية أولياء الأمور بدورهم المحوري في دعم حقوق أطفالهم النفسية والاجتماعية والتعليمية، مشيرةً إلى أن المجلس سيشارك بندوتين ضمن الفعاليات الثقافية للمعرض.


وأضافت رئيسة المجلس أن المشاركة تتضمن كذلك التعريف بخدمات خط نجدة الطفل (16000)، باعتباره آلية وطنية لتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بتعرّض الأطفال لأي شكل من أشكال العنف أو الإهمال أو الاستغلال، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني اللازم للأطفال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة التدخل وحماية الطفل.


وأشادت الدكتورة سحر السنباطي باختيار شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام الكاتب والفنان الكبير محيي الدين اللباد، أحد روّاد أدب ورسوم الأطفال في مصر والعالم العربي، لما قدّمه من إسهامات رائدة أسهمت في تشكيل وعي أجيال من الأطفال، وترسيخ قيم الجمال والإبداع والخيال.


ويدعو المجلس القومي للطفولة والأمومة الجمهور إلى زيارة جناحه المخصّص بالمعرض رقم (A34) بصالة (5)، أمام منطقة ألعاب الأطفال، للمشاركة في الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي يتم تنفيذها للأطفال وأسرهم طوال فترة انعقاد المعرض.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس القومي للطفولة والأمومة معرض القاهرة الدولي للكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتورة سحر السنباطي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"حققنا إنجازا كبيرا ولم نخطئ أمام السنغال".. حسام حسن يطلق تصريحات قوية
رياضة محلية

"حققنا إنجازا كبيرا ولم نخطئ أمام السنغال".. حسام حسن يطلق تصريحات قوية
تويوتا تبحث صناعة سيارات جديدة في مصر وزيادة المكون المحلي
أخبار السيارات

تويوتا تبحث صناعة سيارات جديدة في مصر وزيادة المكون المحلي
أمين الفتوى: تعدد الزوجات تشريع ربَّاني له حكمته ومقاصده وشروطه
أخبار

أمين الفتوى: تعدد الزوجات تشريع ربَّاني له حكمته ومقاصده وشروطه

احذر.. خطر خفي في مبردات المياه يهدد صحتك
نصائح طبية

احذر.. خطر خفي في مبردات المياه يهدد صحتك
خناقة أمام ثلاجة الموتى.. أم أطفال حريق المنصورة تمنع والدهم من وداعهم
أخبار المحافظات

خناقة أمام ثلاجة الموتى.. أم أطفال حريق المنصورة تمنع والدهم من وداعهم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر