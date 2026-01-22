تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتبارًا من اليوم الخميس، تشغيل 4 قطارات إضافية على خط "القاهرة / أسوان والعكس"، ولمدة تقارب 3 أسابيع، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، و استجابة للزيادة المتوقعة في أعداد الركاب تزامنًا مع إجازة نصف العام الدراسي.

وأوضحت "الهيئة"، في بيان رسمي، أن تشغيل القطارات الإضافية يستهدف دعم السياحة الداخلية، وتلبية احتياجات الطلاب والشركات السياحية، على أن يستمر العمل بهذا النظام اعتبارًا من الخميس 22 يناير 2026، بما يسهم في تخفيف الضغط على القطارات المنتظمة خلال فترة الذروة.

وأعلنت هيئة السكة الحديد، في هذا السياق، عن تشغيل قطارات "تالجو" الإضافية الفاخرة على خط الوجه القبلي بنظام يوم بعد يوم، إذ يبدأ تشغيل القطار رقم 2040 "القاهرة – أسوان" من اليوم الخميس 22 يناير 2026 وحتى الأحد 15 فبراير 2026، على أن يقوم من محطة القاهرة في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويصل إلى أسوان في الساعة 6:30 صباحًا، كما يبدأ تشغيل القطار رقم 2041 "أسوان – القاهرة" اعتبارًا من الجمعة 23 يناير 2026 وحتى الاثنين 16 فبراير 2026، إذ يغادر محطة أسوان في تمام الساعة 7:20 مساءً، ويصل إلى القاهرة في الساعة 7:15 صباحًا.

وخصصت "الهيئة"، في إطار استيعاب الكثافات المتزايدة من الركاب، قطارات مكيفة إضافية، إذ يعمل القطار رقم 1938 "القاهرة – أسوان" اعتبارًا من اليوم الخميس 22 يناير 2026 وحتى الأحد 15 فبراير 2026، إذ يقوم من القاهرة في الساعة 10:50 مساءً، ويصل إلى أسوان في الساعة 10:25 صباحًا، بينما يبدأ تشغيل القطار رقم 1939 "أسوان – القاهرة" من الجمعة 23 يناير 2026 وحتى الاثنين 16 فبراير 2026، على أن يغادر أسوان في تمام الساعة 9:30 مساءً، ويصل إلى القاهرة في الساعة 9:20 صباحًا.

وأكدت هيئة السكة الحديد، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطتها الشاملة لتحديث قطاع الوحدات المتحركة ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن تقديم خدمة نقل آمنة ومريحة للمواطنين، خاصة خلال مواسم الذروة والإجازات الرسمية.

