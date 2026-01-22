أين تذهب في معرض الكتاب غدًا؟

تنطلق غدًا فعاليات الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، عقب افتتاحه رسميًا على يد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ليبدأ الحدث الثقافي الأبرز في مصر والمنطقة، والذي يُقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير المقبل، بمشاركة واسعة تضم أكثر من 1400 دار نشر من 83 دولة.

ويستقبل المعرض جمهوره رسميًا اعتبارًا من غدٍ الخميس 22 يناير 2026، على أن تستمر فعالياته حتى 3 فبراير، إذ تفتح الأبواب يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى 8 مساءً، وتمتد ساعات الزيارة حتى 9 مساءً يومي الخميس والجمعة، بما يتيح وقتًا أطول للزوار للتجول بين الأجنحة وحضور الفعاليات.

ويحمل المعرض هذا العام طابعًا خاصًا، إذ جرى اختيار الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصيةً للدورة الحالية، بينما وقع الاختيار على الفنان الكبير محيي الدين اللباد ليكون شخصية معرض كتاب الطفل، في حين تحل دولة رومانيا ضيف شرف، بما يعكس التنوع الثقافي والانفتاح على التجارب الأدبية العالمية.

وفي السياق ذاته، يشهد اليوم الأول لفتح أبواب المعرض أمام الجمهور عددًا من الندوات الثقافية المهمة، إذ تُعقد في تمام الساعة 3:30 عصرًا ندوة بعنوان "القادرون باختلاف – دراسة إعلامية"، يقدمها الكاتب إبراهيم الخولي، بمشاركة الدكتورة ريم عادل، ويديرها الدكتور محمد الطناحي، ضمن محور "تجارب ثقافية".

وتتواصل الفعاليات من 4:30 إلى 5:30 مساءً بندوة حول "جائزة الشيخ زايد" في فرع التنمية وبناء الدولة، يناقش خلالها الدكتور محمد بشاري (الإمارات) كتاب "آية السيف.. نص في سياق أم ذريعة في صراع تجديد؟" ورؤية الفقيه للعالم والإنسان، بمشاركة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عبد الله مبروك النجار، وتديرها الإعلامية نشوى الحوفي، ضمن برنامج "كتاب وجوائز"، على أن تُختتم الفعاليات الثقافية من 6 إلى 7:30 مساءً في إطار "تجارب ثقافية".

وعلى صعيد آخر، يحتضن الصالون الثقافي بالمعرض سلسلة من الفعاليات الفكرية والأدبية، تبدأ من 12 ظهرًا حتى 1:30 ظهرًا بندوة بعنوان "اللباد وتجربة الفتى العربي"، ضمن الاحتفاء بشخصية معرض كتاب الطفل، بمشاركة أحمد اللباد ونوال طرابلسي من لبنان، ويديرها الكاتب محمود الحسيني، ثم تُعقد من 2:30 إلى 3:30 عصرًا ندوة "الكتابة بلغة جديدة لجيل جديد" تحت شعار "جيل يكتب العالم بطريقته"، بمشاركة فيرنا سامح، وماجد صنارة، ومحمد عصمت، ومحمد الفولي، ويديرها سيف الدين عصام.

كما يشهد الصالون الثقافي في الفترة من 4:30 إلى 5:30 مساءً احتفالية خاصة بمناسبة صدور الأعمال الكاملة للدكتور شاكر عبد الحميد، بمشاركة الدكتور أحمد زايد والدكتور سعيد توفيق، ويديرها الدكتور أيمن عامر، بينما تُختتم الفعاليات من 6:30 إلى 7:30 مساءً بندوة "سنوات من النشر الثقافي الراقي" ضمن محور "المئويات"، بمشاركة دور نشر "شرقيات" و"ميريت"، والناشرين حسني سليمان ومحمد هاشم.

وتزامنًا مع ذلك، تقدم الدورة الحالية عددًا من المبادرات والخدمات الجديدة، أبرزها إتاحة الإنترنت المجاني لزوار المعرض، وإطلاق تطبيق إرشادي خاص، إلى جانب تحديد سعر موحد لتذكرة المواصلات بقيمة 10 جنيهات، فضلًا عن استمرار مبادرة "مكتبة لكل بيت" التي تتيح 30 كتابًا بسعر 100 جنيه فقط، دعمًا لنشر ثقافة القراءة.

وتتوج فعاليات المعرض بحفل افتتاح غنائي بعنوان: "يوسف شاهين.. حدوتة مصرية" بقيادة المايسترو نادر عباسي، يقابله حفل ختام بعنوان: "غنا القاهرة"، بينما يضم المعرض هذا العام 1457 دار نشر من 83 دولة، ويقدم نحو 400 فعالية ثقافية و100 حفل توقيع، ليبقى معرض القاهرة الدولي للكتاب وجهة أساسية لعشاق المعرفة والكتاب، ويمكنكم الاطلاع على باقي برنامج يوم غدٍ الخميس من خلال المرفقات.

