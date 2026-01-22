رياح وشبورة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 23 يناير 2026 وحتى الثلاثاء 27 يناير 2026، مشيرةً إلى استمرار الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر والليل، مع طقس دافئ نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، ومائل للحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

وأوضحت "الهيئة"، في بيانها الرسمي، أن الطقس سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر، دافئًا نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يميل للحرارة على جنوب الصعيد، على أن تعود الأجواء شديدة البرودة ليلًا على أغلب المناطق.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من تكوّن شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 3 فجرًا وحتى 10 صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وحتى وسط سيناء وشمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت "الأرصاد"، إلى نشاط للرياح اعتبارًا من الجمعة 23 يناير وحتى الأحد 25 يناير 2026، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة من الجمعة إلى الثلاثاء

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الفترة من الجمعة إلى الثلاثاء القادم، وجاءت على النحو التالي:

الجمعة 23 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة، العظمى 21 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 10 درجات، العظمى 20 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 9 درجات، العظمى 22 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 12 درجة، العظمى 30 درجة

السبت 24 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة، العظمى 21 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 9 درجات، العظمى 19 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 7 درجات، العظمى 21 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 10 درجات، العظمى 25 درجة

الأحد 25 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة، العظمى 22 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة، العظمى 22 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 9 درجات، العظمى 22 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 11 درجة، العظمى 27 درجة

الاثنين 26 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 13 درجة، العظمى 23 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 10 درجات، العظمى 21 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 10 درجات، العظمى 24 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 12 درجة، العظمى 27 درجة

الثلاثاء 27 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 13 درجة، العظمى 24 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة، العظمى 21 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 10 درجات، العظمى 24 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 12 درجة، العظمى 29 درجة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة المائية، والاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة ليلًا وفي الصباح الباكر، مع متابعة النشرات الجوية أولًا بأول خاصة مع نشاط الرياح على بعض المناطق.

