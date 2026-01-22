قضية غرق السباح يوسف محمد.. ماذا دار في الجلسة الماضية؟

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل محكمة جنح مدينة نصر نظر محاكمة المتهمين بالإهمال والتقصير في أداء مهامهم، ما أدى إلى وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

وخلال الجلسة الماضية، تمسك دفاع الحكم العام للبطولة بعدة طلبات، من بينها الحصول على صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة، وفض الأحراز، ومناقشة الطبيبة الشرعية معدة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، كما التمس إخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه المحكمة.

وشهدت الجلسة انسحاب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الحكم العام أمام هيئة المحكمة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتسبب خطأ في وفاة الطفل يوسف محمد، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء المهام المنوطة بهم، والإخلال الجسيم بواجبات وظائفهم، بما عرض حياة الأطفال المشاركين في البطولة للخطر.

وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي خلو جسد المجني عليه من أي أمراض أو مواد منشطة أو مخدرة، وأرجع سبب الوفاة إلى إسفكسيا الغرق، بعد فقدانه الوعي عقب انتهاء السباق وسقوطه في قاع المسبح، وبقائه لفترة زمنية كافية لامتلاء الرئتين والمجاري التنفسية بالمياه، ما أدى إلى توقف عضلة القلب وفشل وظائف التنفس.

وأفادت الطبيبة الشرعية بأن محاولات إسعاف الطفل في موقع الواقعة كانت اجتهادية ولم يشبها أي تقصير، لكنها لم تفلح لطول فترة بقائه فاقدًا للوعي داخل المسبح، وهو ما توافق مع أقوال الأطباء والمسعفين الذين شاركوا في محاولة إنقاذه.

وكشفت تحقيقات النيابة، من خلال استجواب مسؤولي اتحاد السباحة، افتقار الغالبية منهم للخبرة الفنية والدراية التنظيمية اللازمة لإدارة بطولات السباحة، وعدم اختيار العناصر المؤهلة فنيًا وطبيًا، إلى جانب سوء التنظيم وعدم تناسب أعداد المشاركين مع مدة البطولة وإمكانات المسابح، وفقًا لشهادات أولياء الأمور والقائمين على إدارة المسابح.

وبناءً عليه، أمرت النيابة العامة بإرسال صورة من التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة لاتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة تجاه اتحاد السباحة ونادي الزهور، في ضوء ما كشفته الواقعة من قصور شديد وسوء تنظيم وإهمال في تنفيذ القرارات الوزارية المنظمة للبطولات الرياضية.