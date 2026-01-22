إعلان

السفير الأمريكي لدى إسرائيل: خيارات ضرب إيران مطروحة وترامب سيفي بوعده

كتب : محمود الطوخي

10:08 ص 22/01/2026

مايك هاكابي

قال مايك هاكابي السفير الأمريكي لدى إسرائيل بشأن احتمال شن هجوم على إيران، الخميس، إن جميع الخيارات مطروحة وإن الرئيس دونالد ترامب سيفي بوعده.

في المقابل، قال قائد الحرس الثوري الإيراني: "يدنا على الزناد ونحذر أمريكا والكيان الصهيوني من ارتكاب أي خطأ في الحسابات".

وفي وقت سابق من اليوم، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات عسكرية جديدة لإيران في حال امتلاكها سلاحا نوويا، معربا في الوقت ذاته عن أمله في "عدم الحاجة لاتخاذ إجراءات إضافية" بعد عدوله عن قرار سابق بضرب طهران.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي"، ردا على سؤال حول التعزيزات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط: "نأمل ألا تكون هناك إجراءات أخرى".

وأضاف: "سنكتشف ما الذي سيفعلونه بالأسلحة النووية.. لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي، إذا فعلوا ذلك فسنضرب مرة أخرى"، محذرا: "إنهم يواصلون تجاربهم النووية، وفي مرحلة ما سيدركون أنهم لا يستطيعون فعل ذلك".

وتطرق الرئيس الأمريكي إلى الاحتجاجات الداخلية في إيران، منتقدا "إطلاق النار عشوائيا على الناس في الشوارع".

وأوضح أن أكثر ما أزعجه هو "عمليات الإعدام المخطط لها"، مشيرا إلى أن تراجعه السابق عن توجيه ضربة لإيران جاء بعد إلغاء عمليات إعدام كانت مقررة لـ 837 متظاهرا، معلقا: "لقد ألغوها، ونأمل أن يكون ذلك نهائيا".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تبادل للتهديدات بشن حرب واسعة النطاق بين البلدين في حال استهداف أي من الزعيمين، حيث سبق وحذر ترامب من أن إيران "ستمحى من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله.

