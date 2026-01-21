برلماني يتقدم بـ47 طلبًا لدعم المشروعات بسوهاج

تقدم النائب زكريا حسان، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بعدد 47 طلب إحاطة واقتراح برغبة وخطابًا موجهًا للحكومة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، تناولت ملفات خدمية وتنموية متنوعة في نطاق الدائرة، شملت قطاعات الصحة، والتعليم، والمرافق، والطرق، والكباري، وذلك بهدف سرعة الانتهاء من مشروعات قائمة، أو إدراج مشروعات جديدة ضمن الخطة، أو إنهاء الإجراءات اللازمة تمهيدًا للتنفيذ.

وأوضح النائب زكريا حسان أنه قام بحصر شامل لكافة الطلبات العامة الخاصة بالدائرة، سواء المشروعات المتوقفة المطلوب الانتهاء منها وتسليمها، أو المشروعات الجديدة التي تمس الاحتياجات العاجلة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الطلبات شملت معظم قرى ومدن الدائرة، وفي مقدمتها مركزي أخميم وساقلته وحي الكوثر.

وتضمنت الطلبات المقدمة بشأن مركز أخميم وحي الكوثر عددًا من الملفات المهمة، من بينها سرعة إنهاء إجراءات تخصيص مساحة أرض لمقابر السلاموني، وسرعة إنشاء مستشفى أخميم المركزي، والانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بعدد من القرى، منها الفِيما وطبزة وعبود، وآبار الملك وآبار الوقف، والحواويش.

كما شملت الطلبات إنشاء مدارس ومجمعات تعليمية ومعاهد أزهرية بعدد من القرى والنجوع، من بينها الديابات، والصوامعة شرق، والعيسوية شرق، والأحايوة شرق، وعرب التنبكية، إلى جانب إنشاء مدرسة نجع الزرابي، ومدرسة تجريبية بالصوامعة شرق.

وتقدم النائب بعدد من الاقتراحات الخاصة بإحلال وتجديد وإنشاء كباري بقرى الديابات ونيدة، ورصف طرق حيوية، أبرزها الطريق من الوزات حتى الطريق الزراعي الشرقي، ورصف حدود قرية سفلاق حتى الوحدة المحلية بتيدة، فضلًا عن طلب إحاطة بشأن الانتهاء من خط المياه لتغذية عدد من قرى مركز أخميم.

وفيما يخص مركز ساقلته، شملت الطلبات سرعة إنجاز وتسليم مشروعات الصرف الصحي بسفلاق والجلاوية، وسرعة تسليم وتشغيل مستشفى ساقلته المركزي، والبدء في مد خدمة الغاز الطبيعي لمدينة ساقلته وقرى المركز، تمهيدًا لأعمال الرصف.

كما تضمنت الطلبات إنشاء مدارس جديدة بعدد من القرى والنجوع، منها يعقوب، والجلاوية، والعوامية، إلى جانب تخصيص أراضٍ لإقامة مدارس، وإنشاء أو إحلال وتجديد عدد من الكباري الحيوية، من بينها كوبري الكيلو 79.720 بسفلاق، وكوبري المستعمرة بالجلاوية، وكوبري الزهري، والكباري المؤدية إلى القرامطة والطوايل.

وشملت الطلبات أيضًا استكمال تدبيش مصرف أخميم القبلي، وتغطية الترعة بالمسافة جنوب محور المراغة – ساقلته، ورصف عدد من الطرق الحيوية التي تخدم قرى المركز.

وتقدم النائب زكريا حسان بعدد من طلبات الإحاطة العامة، تضمنت حذف أفراد من بطاقات التموين دون وجه حق، وعدم إضافة مواليد جدد رغم انطباق الشروط، ونقص المستلزمات الطبية وأدوية الأمراض المزمنة، وضرورة إنشاء منظومة متكاملة لجمع القمامة، فضلًا عن معاناة المواطن السوهاجي من اضطراره لحجز تذكرة سفر إلى القاهرة من محافظة أسوان.

من جانبه أكد النائب زكريا حسان أن جميع الطلبات المقدمة جاءت بناءً على شكاوى ومطالب المواطنين، أو من خلال المعايشة الميدانية لاحتياجات القرى والمدن.