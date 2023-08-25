"العمل": تدريب على مهنة الفندقة الشاملة.. تعرف على الشروط والتقديم



كتب- محمد أبو بكر

كشفت وزارة العمل، عن بدء مديرية العمل بمحافظة الأقصر في إجراء المقابلات الشخصية للشباب المؤهلين للحصول على التدريب المهنى المجانى على مهنة الفندقة الشاملة، وذلك بمقر ديوان المديرية، والتي تنظمها وزارة العمل بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، ومنتجع هيلتون الأقصر السياحي، فى إطار مبادرة " مهنتك مستقبلك " لتدريب الشباب.



وأوضحت وزارة العمل، أنها تلقت تقريراً من هشام عبد الله، مدير مديرية العمل بالأقصر أشار فيه إلى أن مدة الدورة التدريبية تشمل 6 أسابيع، تنقسم الي 4 اسابيع بمركز التدريب المهني، واسبوعين بمنتجع هيلتون الأقصر.



ويأتي ذلك لتشجيع الشباب من الجنسين وذوي الهمم على التقدم للالتحاق بالتدريب، كما يجرى التدريب على أحدث التجهيزات والمعدات في الأقسام التالية: (المطبخ، والإشراف الداخلي، والأغذية والمشروبات)

وتكون المميزات كالآتي:

- الحصول على شهادة معتمدة باتمام الدورة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي ومنتجع هيلتون الأقصر.

- شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة مجاناً.

- تسمح للمتدربين بتغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، وبدل انتقال نقدي يومي قدره لكل متدرب.

- تُصرف في نهاية الدورة ، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي.

- تأمين ضد إصابة العمل، وزي موحد و أدوات كتابية.

- كل ما يلزم التدريب، مع إعطاء الأولوية في فرص العمل المناسبة وفق الحد الأدنى للأجور التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.



وأشار مدير المديرية إلى أن شروط التقديم للحصول على هذه الدورات المجانية تشمل الآتى:

- الحصول على مؤهل عالي أو متوسط.

- السن لا يزيد عن 35 سنة.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- حسن المظهر بما يتوافق مع مهنة الفندقة الشاملة.



-وتكون الأوراق المطلوبة للتقديم كما يلي:

- صورتين من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من المؤهل الدراسي.

- شهادة صحية بالخلو من الأمراض ( بعد اجتياز المقابلة الشخصية).

- برنت تأميني.

- صورتين شخصيتين.

- صورتين من الموقف من التجنيد للذكور.

- شهادة قيد ( كعب عمل).

- سيرة ذاتية للمتقدم،.

- يتم التقديم بمقر ديوان المديرية، كما سيتم اخطار المتقدمين بموعد المقابلات الشخصية.