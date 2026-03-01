السلطات البحرينية تعلن استهداف إيران مبنى سكنيًا في العاصمة المنامة

السلطات البحرينية تعلن استهداف إيران مبنى سكنيًا ف

وكالات

أفادت وزارة الداخلية البحرينية، في وقت مبكر من صباح الأحد، باستهداف مبنى سكني بالعاصمة المنامة.

وقالت الداخلية البحرينية، على صفحتها الرسمية في "إكس": "استهداف مبنى سكني بالعاصمة المنامة والجهات المختصة تباشر إجراءاتها لتأمين الموقع ومعالجة الأضرار".

وأبرزت أن هناك "مؤشرات تؤكد على استهداف المباني السكنية العالية".

والسبت، أكد مركز الاتصال الوطني، أن مملكة البحرين تصدت لعدد من الصواريخ التي تم رصدها في المجال الجوي، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين الباسلة تعاملت معها بنجاح.

كما أكد المركز أن الجهات المختصة تتابع التطورات، لضمان حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.