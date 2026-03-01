إعلان

السلطات البحرينية تعلن استهداف إيران مبنى سكنيًا في العاصمة المنامة

كتب : مصراوي

01:37 ص 01/03/2026

السلطات البحرينية تعلن استهداف إيران مبنى سكنيًا ف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفادت وزارة الداخلية البحرينية، في وقت مبكر من صباح الأحد، باستهداف مبنى سكني بالعاصمة المنامة.

وقالت الداخلية البحرينية، على صفحتها الرسمية في "إكس": "استهداف مبنى سكني بالعاصمة المنامة والجهات المختصة تباشر إجراءاتها لتأمين الموقع ومعالجة الأضرار".

وأبرزت أن هناك "مؤشرات تؤكد على استهداف المباني السكنية العالية".

والسبت، أكد مركز الاتصال الوطني، أن مملكة البحرين تصدت لعدد من الصواريخ التي تم رصدها في المجال الجوي، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين الباسلة تعاملت معها بنجاح.

كما أكد المركز أن الجهات المختصة تتابع التطورات، لضمان حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البحرين المنامة إيران وأمريكا صواريخ إيران حرب إيران هجمات إيران على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توفيق عكاشة يطالب الإمارات باستعادة الجزر المحتلة من إيران
أخبار مصر

توفيق عكاشة يطالب الإمارات باستعادة الجزر المحتلة من إيران

جدول ترتيب الدوري المصري عقب تعادل الأهلي مع زد
رياضة محلية

جدول ترتيب الدوري المصري عقب تعادل الأهلي مع زد
لحظة اعتراض صواريخ إيرانية بأنظمة باتريوت في قاعدة العديد بقطر
مصراوى TV

لحظة اعتراض صواريخ إيرانية بأنظمة باتريوت في قاعدة العديد بقطر
"لون دمك".. رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق خلال مباراة زد
رياضة محلية

"لون دمك".. رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق خلال مباراة زد
رويترز: 44 صاروخا و8 مسيرات إيرانية استهدفت قطر حتى الآن
شئون عربية و دولية

رويترز: 44 صاروخا و8 مسيرات إيرانية استهدفت قطر حتى الآن

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

زغاريد وألعاب النارية في إيران.. فيديوهات متداولة لاحتفالات بعد إعلان ترامب مقتل خامنئي
رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف للأحمال
لحظة بلحظة | آخر تطورات الحرب| توسع الضربات في الخليج.. وترامب يعلن مقتل الخامنئي (تغطية خاصة)