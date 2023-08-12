طقس حار وتحذير من ارتفاع الأمواج.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع



كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس، على جميع البلاد من السبت 12 أغسطس إلى الخميس 17 أغسطس 2023.

وتوقعت الهيئة، أن يسود طقس حار رطب نهًارا على كلٍ من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ولفتت الأرصاد، في بيان لها، بأن الرياح تنشط على شواطئ البحر المتوسط بالعلمين والإسكندرية ودمياط وبور سعيد، وذلك يومي الجمعة 11 أغسطس والسبت 12 أغسطس، حيث تتراوح سرعة الرياح من 40: 50 كم/س، ويصل ارتفاع الموج إلى 2.5 متر.

وأشارت الهيئة إلى أن الارتفاع في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وجاءت تفاصيل حالة الطقس على النحو التالي:

طقس السبت..

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح تتراوح من 50: 60 كم/س وارتفاع الموج يصل نحو 3 متر.

طقس يومي الأحد والاثنين..

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

طقس يومي الثلاثاء والأربعاء..

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.