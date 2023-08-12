طقس حار وتحذير من ارتفاع الأمواج.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
كتب- محمد شاكر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس، على جميع البلاد من السبت 12 أغسطس إلى الخميس 17 أغسطس 2023.
وتوقعت الهيئة، أن يسود طقس حار رطب نهًارا على كلٍ من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
ولفتت الأرصاد، في بيان لها، بأن الرياح تنشط على شواطئ البحر المتوسط بالعلمين والإسكندرية ودمياط وبور سعيد، وذلك يومي الجمعة 11 أغسطس والسبت 12 أغسطس، حيث تتراوح سرعة الرياح من 40: 50 كم/س، ويصل ارتفاع الموج إلى 2.5 متر.
وأشارت الهيئة إلى أن الارتفاع في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.
وجاءت تفاصيل حالة الطقس على النحو التالي:
طقس السبت..
تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح تتراوح من 50: 60 كم/س وارتفاع الموج يصل نحو 3 متر.
طقس يومي الأحد والاثنين..
تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.
طقس يومي الثلاثاء والأربعاء..
تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.
سوق مصراوى
-
"لو بتشتغل من البيت".. كيف تتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ؟تفاصيل
-
أفضل سماعات الأذن السلكية في 2023 بأسعار تبدأ من 30 جنيهاتفاصيل
-
مروحة وراوتر.. منتجات تعمل بالشحن عند انقطاع الكهرباءتفاصيل
-
أفضل هارد خارجي وفلاش ميموري لحفظ ونقل البيانات بأسعار تبدأ من 69تفاصيل
-
تبدأ من 350 جنيها.. أسعار الباور بانك في الأسواق مع تخفيف الأحمالتفاصيل
-
أفضل وأحدث اكسسوارات لسيارتك في 2023 بأسعار تبدأ من 44 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: