السيسي: هدفنا منذ 2014 استعادة الدولة الوطنية في المنطقة

كتب : محمد أبو بكر

11:59 ص 21/01/2026

الرئيس السيسي

قال الرئيس السيسي، إن مصر تقدم الدعم لكل الأشقاء في المنطقة.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمة له أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، أن الدعم موجود لكل الأشقاء في ليبيا وسوريا واليمن والسودان والصومال ولأي دولة في منطقتنا.

وأوضح الرئيس السيسي، أن الهدف هو الحفاظ على الاستقرار وعدم التدخل في شئون الدول.

وتابع: الهدف الذي أعلنا عنه منذ 2014 حتى الآن هو استعادة الدولة في ليبيا والسودان ولبنان وسوريا والصومال؛ حتى تنطلق الدولة تحت قيادة وطنية شرعية وتحل المسائل الموجودة، مؤكدًا دور مصر الإيجابي في تحقيق الاستقرار في المنطقة المضطربة.

الرئيس السيسي السيسي قمة دافوس المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس

