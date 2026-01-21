انطلاق فعاليات الملتقى العربي لفنون العرائس.. اليوم

كتب- محمد لطفي:

تنطلق بالقاهرة، اليوم الخميس، فعاليات الدورة الخامسة من «الملتقى العربي لفنون العرائس والدمى والفنون المجاورة»، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير 2026، والذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، تحت رعاية الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة والرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، ووزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو.

ويشهد الملتقى مشاركة عربية واسعة من تونس والجزائر وفلسطين، إلى جانب عدد من الفنانين والباحثين المتخصصين في فنون العرائس والدمى من مختلف الدول العربية، بما يعكس مكانة الملتقى كمنصة عربية رائدة لتبادل الخبرات الفنية والفكرية في هذا المجال.

يشهد اليوم الأول للملتقى، الأربعاء 21 يناير، افتتاح الفعاليات في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بمشاركة إسماعيل عبد الله، والدكتور أسامة محمد علي، والفنان غنام غنام، في لقاء يجمع المنظمين بالمشاركين والجمهور، للإعلان عن تفاصيل الملتقى ودوره في الارتقاء بالحركة المسرحية والعرائسية العربية.

ويتضمن البرنامج في الساعة الحادية عشرة صباحًا جلسة «سر الصنعة»، بمشاركة كل من كريم دكروب، والدكتور وليد دكروب من لبنان، والدكتور سعيد أبو رية من مصر، ويدير الجلسة محمد نور.

وفي الساعة الثانية عشرة وخمسٍ وأربعين دقيقة ظهرًا، تشهد قاعة الهناجر افتتاح معرض العرائس، الذي يضم مجموعة متميزة من أعمال المبدعين العرب، ويستمر المعرض خلال الفترة من 21 إلى 26 يناير 2026، ويصاحبه في اليوم نفسه عرض «رحالة» من الجزائر.

وفي الخامسة مساءً، يستضيف مسرح القاهرة للعرائس فعاليات الاحتفاء برواد فن العرائس، حيث تُكرّم الدورة الخامسة من الملتقى ثلاثة من أبرز فناني العرائس في الوطن العربي، وهم الفنان محمد كشك من مصر، والفنان قادة بن سميشة من الجزائر، والفنان عبد السلام عبده من فلسطين، تقديرًا لمسيرتهم الفنية وإسهاماتهم في تطوير ونشر فنون العرائس عربيًا ودوليًا.

كما يشهد بيت السحيمي استضافة جلسة تطبيقية بمشاركة الفنان عبد السلام عبده من فلسطين، والفنان محمد بن يوسف الأخوص من تونس، وناصف عزمي من مصر، وتُدار الجلسة بواسطة محمد نور.

ويشهد يوم الجمعة 23 يناير، على مسرح متروبول في الساعة الثالثة مساءً، انعقاد جلسة تطبيقية أخرى من «سر الصنعة»، بمشاركة الفنانة حبيبة الجندوبي من تونس، والفنان محمد كشك من مصر، وإدارة محمد نور.

كما تُقام بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب ندوة بعنوان «الأراجوز… سنوات من الصون: تجربة مصرية»، في الساعة الرابعة مساءً، يديرها الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، وتتناول عددًا من المحاور المرتبطة بالحفاظ على التراث العرائسي المصري.

وتُختتم فعاليات الملتقى في الساعة التاسعة والنصف مساءً على مسرح القاهرة للعرائس، بحفل ختام يديره الدكتور أسامة محمد علي، للتأكيد على رسالة الملتقى الهادفة إلى تعزيز التواصل الفني والثقافي بين المبدعين العرب في مجال فنون العرائس والدمى والفنون المجاورة، ودعم استمرارية هذه الفنون واحتضان المبدعين الشباب.

وضمن أنشطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، يشهد مسرح القاهرة للعرائس، بقيادة الدكتور أسامة محمد علي، مشاركة فنية لافتة في فعاليات الملتقى، من خلال تقديم عرضين من إنتاج فرقة القاهرة للعرائس، هما «ذات الرداء الأحمر» إخراج نادية الشويخ، و«قطرة ندى» إخراج رضا حسنين.

ويُقدَّم عرض «ذات الرداء الأحمر» على خشبة مسرح القاهرة للعرائس يوم 21 يناير 2026، بمشاركة صوتية لعدد من نجوم الفن، من بينهم إسعاد يونس، وهالة فاخر، ومايان السيد، وسامي مغاوري، وعمرو رمزي، وتامر فرج، وعصام الشويخ، وأشرف طلبة، وداليا طارق، بينما تجسد دور البطولة على خشبة المسرح الفنانة الشابة ريم طارق.

أما عرض «قطرة ندى»، المقرر تقديمه يوم 23 يناير 2026، فهو تجربة مسرحية ذات طابع إنساني وفلسفي، مستوحاة من المسرحية العالمية «هبط الملاك في بابل» للكاتب فريدريش دورينمات، ويجمع بين فن العرائس، والشعر، والموسيقى في صياغة مسرحية معاصرة.

وتُنظم الدورة الخامسة من الملتقى العربي لفنون العرائس والدمى والفنون المجاورة بالتعاون بين الهيئة العربية للمسرح ووزارة الثقافة المصرية، ويشرف على تنظيمها برئاسة اللجنة التنفيذية إسماعيل عبد الله، أمين عام الهيئة العربية للمسرح، وعضوية نخبة من المتخصصين في فنون العرائس والمسرح، من بينهم الدكتور أسامة محمد علي منسق الملتقى، والفنان غنام غنام، والدكتور نبيل بهجت، وذلك في إطار عمل جماعي يستهدف تقديم دورة متكاملة تعكس ثراء وتنوع فنون العرائس في العالم العربي.