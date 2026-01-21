500 عنوان.. القومي للترجمة يشارك في معرض الكتاب بخصم 25%

كتب- محمد لطفي:

يشارك المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة رشا صالح، في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور استثنائي يضم ما يقرب من 500 عنوان من أحدث وأهم إصداراته، في مختلف مجالات الفكر الإنساني، من الفلسفة والتاريخ، إلى الأدب والعلوم الاجتماعية، مرورًا بقضايا الهوية والذاكرة والنقد المعاصر.

ويأتي هذا الحضور تتويجًا لدور المركز بوصفه أحد أهم الجسور الثقافية بين العربية وثقافات العالم، وسعيه الدائم إلى إتاحة المعرفة المترجمة بلغة رصينة، ورؤية منفتحة، وانحياز أصيل للقارئ.

وأعلن المركز عن خصم 25% على جميع إصداراته ولكافة الفئات طوال أيام المعرض، لتشجيع الأجيال الجديدة على اكتشاف عوالم الفكر والترجمة.

وفي هذا الإطار، يستقبل المركز القومي للترجمة جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناحه Hall 2 | B5، مؤكدًا التزامه بدوره الثقافي في دعم حركة الترجمة، وتوسيع دوائر القراءة والاطلاع.