جمال شعبان يكشف أسباب سقوط ماهر المعيقلي أثناء الصلاة.. وهذه طرق العلاج

كتب- محمد أبو بكر :

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، إن إغماء إمام وخطيب المسجد الحرام ماهر المعيقلي خلال أداء صلاة الجمعة من المحتمل أن يكون نتيجة أسباب طبية مختلفة منها الإجهاد الحراري.

وأضاف "شعبان"، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك يأتي من ضمن أسباب إصابة ماهر المعيقلي الإجهاد الحراري، أو تراجع مؤقت في كهرباء القلب، أو اختلال في الدورة التاجية للقلب، أو ازدياد نشاط العصب الحائر.

وأوضح أن المطلوب إجرائه بعد النعش والإفاقة هو قياس الضغط والنبض والتنفس ونسبة الأكسجين وإنزيمات القلب والسكر العشوائي والتراكمي والكولسترول واليوريك اسيد ووظائف الكلي وهولتر واختبار المنضدة المائلة وأشعة مقطعية ورنين على المخ والقلب وقد يحتاج لقسطرة للشرايين وكهرباء القلب.

كان البث المباشر لصلاة الجمعة من الحرم المكي الشريف، أظهر سقوط خطيب وإمام المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي، وعدم استطاعته استكمال قراءة القرآن الكريم خلال صلاة الجمعة، وفي مقطع فيديو بدأت المعيقلي بقراءة سورة الفاتحة، ثم عجزه عن إتمام قراءة السورة في الركعة الأولى، وعلى الفور أكمل بدلًا عنه الشيخ عبد الرحمن السديس,

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