تابع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، عودة النشاط الملاحي بصورة طبيعية داخل الحدود الإدارية والجغرافية للمحافظة، وذلك عقب التحسن النسبي في الأحوال الجوية، وهدوء سرعة الرياح، وتحسن مدى الرؤية، وانحسار العاصفة الترابية والرمال العالقة.

متابعة مستمرة للأحوال الجوية

وشدد محافظ أسوان على استمرار المتابعة اللحظية للأحوال الجوية من خلال أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات، والحفاظ على سلامة الملاحة النهرية.

استئناف الحركة الملاحية ببحيرة ناصر

ومن جانبه، أوضح المهندس البحري سامي البربري، مدير الملاحة النهرية بمصر العليا، أنه مع هدوء العاصفة الترابية وتحسن الحالة الجوية وزيادة مدى الرؤية الأفقية، تم استعادة النشاط الملاحي بالمجرى النهري داخل المحافظة، وكامل مسطح وشواطئ وأخوار بحيرة ناصر، مع الالتزام الكامل بضوابط الأمان أثناء الإبحار والمناورة.

إجراءات وقواعد السلامة أثناء الإبحار

وأشار البربري إلى ضرورة الالتزام بقواعد الملاحة الأساسية، من خلال المغادرة الآمنة من المراسي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، بما يحقق الانسيابية في الحركة ويحد من أي مخاطر محتملة.

كما أكد أهمية ترك مسافات بينية آمنة في التتابع الطولي لا تقل عن 150 مترًا، وترك مسافة لا تقل عن 60 مترًا بين المركب والجانب، مع عدم زيادة السرعة في المنحنيات الحادة والضيقة، إلى جانب الالتزام بالتنبيه الصوتي عبر السارينة، والتنبيه الضوئي بالأنوار الملاحية طبقًا للقواعد المنظمة.