إعلان

بعد تحسن الأحوال الجوية.. عودة الملاحة النهرية في أسوان

كتب : إيهاب عمران

10:25 م 03/05/2026

أسوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تابع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، عودة النشاط الملاحي بصورة طبيعية داخل الحدود الإدارية والجغرافية للمحافظة، وذلك عقب التحسن النسبي في الأحوال الجوية، وهدوء سرعة الرياح، وتحسن مدى الرؤية، وانحسار العاصفة الترابية والرمال العالقة.

متابعة مستمرة للأحوال الجوية

وشدد محافظ أسوان على استمرار المتابعة اللحظية للأحوال الجوية من خلال أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات، والحفاظ على سلامة الملاحة النهرية.

استئناف الحركة الملاحية ببحيرة ناصر

ومن جانبه، أوضح المهندس البحري سامي البربري، مدير الملاحة النهرية بمصر العليا، أنه مع هدوء العاصفة الترابية وتحسن الحالة الجوية وزيادة مدى الرؤية الأفقية، تم استعادة النشاط الملاحي بالمجرى النهري داخل المحافظة، وكامل مسطح وشواطئ وأخوار بحيرة ناصر، مع الالتزام الكامل بضوابط الأمان أثناء الإبحار والمناورة.

إجراءات وقواعد السلامة أثناء الإبحار

وأشار البربري إلى ضرورة الالتزام بقواعد الملاحة الأساسية، من خلال المغادرة الآمنة من المراسي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، بما يحقق الانسيابية في الحركة ويحد من أي مخاطر محتملة.
كما أكد أهمية ترك مسافات بينية آمنة في التتابع الطولي لا تقل عن 150 مترًا، وترك مسافة لا تقل عن 60 مترًا بين المركب والجانب، مع عدم زيادة السرعة في المنحنيات الحادة والضيقة، إلى جانب الالتزام بالتنبيه الصوتي عبر السارينة، والتنبيه الضوئي بالأنوار الملاحية طبقًا للقواعد المنظمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

استقرار حالة الطقس محافظة أسوان الملاحة النهرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أبراج مخالفة.. إقالة مدير تنظيم شرق شبرا الخيمة خلال جولة مفاجئة لمحافظ
أخبار المحافظات

أبراج مخالفة.. إقالة مدير تنظيم شرق شبرا الخيمة خلال جولة مفاجئة لمحافظ
الحظ يبتسم.. 5 أبراج على موعد بانفراجة كبيرة الأيام المقبلة
علاقات

الحظ يبتسم.. 5 أبراج على موعد بانفراجة كبيرة الأيام المقبلة
الأرصاد تحذر: طقس متقلب غدًا وأمطار ورياح واضطراب في الملاحة البحرية
أخبار مصر

الأرصاد تحذر: طقس متقلب غدًا وأمطار ورياح واضطراب في الملاحة البحرية
فضيت علينا الدار ....شيرين تنعي هاني شاكر بكلمات مؤثرة
زووم

فضيت علينا الدار ....شيرين تنعي هاني شاكر بكلمات مؤثرة
دينا تكشف سبب عدم حضورها عزاء سهير زكي وتعتذر لجمهورها
زووم

دينا تكشف سبب عدم حضورها عزاء سهير زكي وتعتذر لجمهورها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
سفير مصر لدى فرنسا يكشف إجراءات نقل جثمان الفنان هاني شاكر إلى أرض الوطن
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة