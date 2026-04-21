"نقص المياه".. جمال شعبان يرجح سبب وفاة ضياء العوضي

كتب : داليا الظنيني

10:14 م 21/04/2026

الدكتور جمال شعبان

رجح الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، أن تكون الجلطة القلبية المفاجئة التي أودت بحياة الطبيب ضياء العوضي ناتجة عن نقص شرب المياه، موضحًا أن الجفاف يزيد لزوجة الدم ويرفع احتمالات الإصابة بالأزمات القلبية.

وأوضح خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن الوفاة جاءت إثر أزمة قلبية حادة، معربًا عن صدمته لرحيل زميله بشكل مفاجئ، ومشيرًا إلى تفوقه الدراسي منذ أن جمعتهما الدراسة في مرحلة مبكرة.

ولفت شعبان إلى بعض الآراء الطبية للعوضي أبرزها مبدأ "صوموا تصحوا"، الذي تدعمه دراسات حديثة حول فوائد الصيام المتقطع في تحسين صحة الأوعية الدموية وتجديد الخلايا.

وفي المقابل، انتقد شعبان بعض آراء العوضي، خاصة ما يتعلق بإباحة التدخين والإفراط في تناول السكر الأبيض، مؤكدًا أن التدخين يعد من أبرز أسباب أمراض القلب وانسداد الشرايين واضطراب كهرباء القلب.

كما حذر من مخاطر الإفراط في السكر، مشددًا على أنه قد يؤدي إلى تلف بطانة الأوعية الدموية ومضاعفات خطيرة مثل الفشل الكلوي أو السكتة الدماغية.

