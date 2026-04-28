جمال شعبان يحذر من "الجفاف الصامت"

كتب : داليا الظنيني

11:19 م 28/04/2026

الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب

شدد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، على ضرورة شرب المياه بكميات كافية وبشكل منتظم طوال اليوم.

وقال "شعبان" خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، إن الشعور بالعطش ليس مجرد إحساس عابر، بل هو المؤشر الأول وبداية درجات الإصابة بالجفاف، مؤكداً أن المداومة على شرب الماء ضرورة حتمية لتجديد خلايا الجسم باستمرار.

وعن أهمية السوائل للجسم، أضاف شعبان أن الماء يشكل العنصر الأساسي في تكوين الإنسان بنسبة تصل إلى 60%، بينما يمثل 90% من قوام الدم، محذراً من أن قلة شرب المياه تفتح الباب أمام الإصابة بأمراض عديدة، وهو ما يفرض على الجميع جعل تناول الماء عادة يومية مستمرة.

وفيما يخص الفئات الأكثر عرضة للخطر، أشار العميد السابق لمعهد القلب إلى ضرورة الانتباه للأطفال وكبار السن، موضحاً أن هؤلاء قد لا يشعرون بالعطش بشكل طبيعي أو لا يعبرون عنه، لذا يجب تقديم الماء لهم بانتظام دون انتظار طلبهم، لحمايتهم من تبعات نقص السوائل.

وفي سياق متصل، حذر الدكتور جمال شعبان من مخاطر العادات السيئة في النوم، مبينا أن السهر الطويل يعد من أكثر الأمور ضرراً بصحة الجسم، بل ويساهم في تقصير العمر الافتراضي للإنسان، مستشهداً بالآية الكريمة: «وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّهَارَ مَعَاشًا»، للتأكيد على أن الفطرة السليمة تقتضي النوم ليلاً والعمل نهاراً.

مستشار الرئيس للصحة: الدواء هو الأساس.. والتغذية السليمة عامل مساعد فقط
جريمة أسرية مأساوية بشبرا الخيمة.. ربة منزل تنهي حياة زوجها طعنًا
مسئول بالزراعة: "مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح"

الغرف السياحية: لا قيود على إقامة المرأة بمفردها في الفنادق
مصطفى يونس يهاجم لاعبى الأهلي: اللي مش بيقاتل لازم يمشي ويتباع

