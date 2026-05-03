أكدت شبكة سي إن إن" نقلا عن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن واشنطن تجري حاليا محادثات مع طهران في إطار المساعي الرامية لإنهاء حرب إيران وتجاوز حالة الجمود السياسي.

وانضم ويتكوف إلى ترامب في نادي "دورال" للجولف التابع للرئيس الأمريكي يوم الأحد لحضور بطولة "بي جي إيه كاديلاك".

تطورات المباحثات بين إيران وأمريكا

وتتزامن تصريحات تأكيدات ويتكوف، مع تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن الولايات المتحدة ردت على أحدث مقترح قدمته طهران، مشيرا إلى أن الجانب الإيراني يراجع حاليا هذا الرد الأمريكي ضمن مفاوضات إيران وأمريكا.

واكتفى ويتكوف بالتعليق، قائلا: "نحن في محادثة".

موقف ترامب من حرب إيران

وفي الوقت الراهن، تبدو المحادثات بين إيران وأمريكا قد اشتدت وتيرتها بعد حالة من الجمود النسبي التي خيمت على المشهد مؤخرا.

ومع ذلك، لم يبدِ ترامب تفاؤلا تجاه النتائج المحتملة لهذه المباحثات.

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، السبت، أنه "لا يستطيع أن يتخيل أن يكون الاقتراح الأخير المقدم من طهران مقبولا"، مبررا ذلك بأنهم لم يدفعوا بعد ثمنا باهظا لما فعلوه بالبشرية، وفقا مزاعمه.