علق الإعلامي أحمد موسى على قرار المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الأطباء ووزارة الصحة بشأن الطبيب الراحل ضياء العوضي، مؤكدا أن القرار جاء بعد مطالباته بحذف فيديوهاته.

وأضاف موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن بعض الإعلاميين استضافوا الراحل وروجوا لخرافاته الطبية، متسائلا عن دورهم في نشر الدجل.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن العوضي تسبب في وفاة العديد من المرضى بوصفاته الطبية الخاطئة، وأبرزها منع شرب المياه.

وطالب موسى باتخاذ إجراء حاسم وعقاب ومحاسبة ضد من استضاف العوضي، مؤكدا أن الطب ليس مثل كرة القدم.

وشدد مقدم "على مسئوليتي" على أن من يخرج للحديث في الطب يجب أن يكون متخصصا، لأن ناس كثيرة صدقت العوضي واتبعت نصائحه.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك دولة وقانون واحترام، ولا يصح أن يتحدث أي شخص في الطب دون وجه حق.