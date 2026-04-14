شدد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، على أن القهوة تُعد من المشروبات ذات التأثير الإيجابي الملحوظ على صحة القلب، شرط تناولها بطريقة علمية وصحية.

وقال شعبان خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، إن شرب 3 فناجين من القهوة صباحاً، بشرط أن تكون بعد تناول وجبة الإفطار، يساعد في تحفيز إفراز هرمونات السعادة بالجسم، بالإضافة إلى دورها الفعال في تحسين نشاط البكتيريا النافعة داخل الجهاز الهضمي.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب، أن القهوة تمتلك خصائص وقائية متعدة، حيث تعمل كحائط صد يمنع وصول المواد السامة إلى الخلايا العصبية.

وأكد أن الاستهلاك المعتدل للقهوة يساهم في خفض مستويات الالتهابات في الدم، وهو ما ينعكس بالإيجاب على صحة الكلى ويقيها من التلف، مشيراً إلى أن هذه الخصائص تجعل منها مشروباً مفيداً إذا تم استغلالها بالشكل الصحيح.

تحذيرات هامة لسلامة قلبك

ومن جانب آخر، قدم شعبان نصائح حاسمة لتجنب الآثار الجانبية للقهوة، حيث قال إنه يجب التوقف تماماً عن تناول القهوة بعد الساعة السادسة مساءً، وذلك لتجنب الإصابة باضطرابات النوم والأرق.

وحذر من ممارسة شائعة وخطيرة، وهي تناول القهوة على معدة فارغة "على الريق"، خاصة بالتزامن مع التدخين؛ موضحاً أن هذا المزيج قد يشكل خطراً مباشراً على عضلة القلب ويؤدي في حالات معينة إلى حدوث أزمات قلبية مفاجئة.

