تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشواشنة، يفيد بالعثور على جثة طالبة داخل منزل أسرتها بقرية النزلة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ.

تفاصيل العثور على الجثة

وبالفحص تبين أن الطالبة “مريم ع. ع”، 17 عامًا، طالبة بالصف الأول الثانوي، عُثر عليها داخل غرفتها مشنوقة باستخدام حبل معلق في مروحة سقف داخل منزل الأسرة.

تحريات تكشف الضغوط الأسرية

كشفت التحريات أن الطالبة كانت تمر بأزمة نفسية حادة نتيجة خلافات أسرية مستمرة بين والديها، خاصة بعد انفصال الأم عن منزل الزوجية منذ نحو 45 يومًا، ما تسبب في ضغوط نفسية عليها، تزامنًا مع اقتراب امتحانات نهاية العام.

نقل الجثمان والتحقيقات

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة واستكمال التحقيقات.