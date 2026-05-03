إعلان

قبل امتحانات الثانوية.. طالبة تنهي حياتها شنقًا داخل منزل الأسرة بالفيوم

كتب : حسين فتحي

10:22 م 03/05/2026 تعديل في 10:23 م

سيارة اسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشواشنة، يفيد بالعثور على جثة طالبة داخل منزل أسرتها بقرية النزلة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ.

تفاصيل العثور على الجثة

وبالفحص تبين أن الطالبة “مريم ع. ع”، 17 عامًا، طالبة بالصف الأول الثانوي، عُثر عليها داخل غرفتها مشنوقة باستخدام حبل معلق في مروحة سقف داخل منزل الأسرة.

تحريات تكشف الضغوط الأسرية

كشفت التحريات أن الطالبة كانت تمر بأزمة نفسية حادة نتيجة خلافات أسرية مستمرة بين والديها، خاصة بعد انفصال الأم عن منزل الزوجية منذ نحو 45 يومًا، ما تسبب في ضغوط نفسية عليها، تزامنًا مع اقتراب امتحانات نهاية العام.

نقل الجثمان والتحقيقات

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة واستكمال التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتحار طالبة الفيوم قرية النزلة مديرية أمن الفيوم محافظة الفيوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الـ 10 جنيهات البلاستيكية.. ماذا يعني تقليص العمر الافتراضي إلى عامين؟
أخبار البنوك

الـ 10 جنيهات البلاستيكية.. ماذا يعني تقليص العمر الافتراضي إلى عامين؟
علامات فساد السمك في الأسواق خلال الطقس الحار
نصائح طبية

علامات فساد السمك في الأسواق خلال الطقس الحار
دينا تكشف سبب عدم حضورها عزاء سهير زكي وتعتذر لجمهورها
زووم

دينا تكشف سبب عدم حضورها عزاء سهير زكي وتعتذر لجمهورها
أبراج مخالفة.. إقالة مدير تنظيم شرق شبرا الخيمة خلال جولة مفاجئة لمحافظ
أخبار المحافظات

أبراج مخالفة.. إقالة مدير تنظيم شرق شبرا الخيمة خلال جولة مفاجئة لمحافظ
الحظ يبتسم.. 5 أبراج على موعد بانفراجة كبيرة الأيام المقبلة
علاقات

الحظ يبتسم.. 5 أبراج على موعد بانفراجة كبيرة الأيام المقبلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
سفير مصر لدى فرنسا يكشف إجراءات نقل جثمان الفنان هاني شاكر إلى أرض الوطن
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة