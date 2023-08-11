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BBC

الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة

11:18 ص الجمعة 11 أغسطس 2023
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حدوث تحسن نسبي في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى، خلال الساعات المقبلة اليوم الجمعة.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أن هناك مزيد مزيد من التحسن في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه يسود خلال الساعات المقبلة طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت إلى أن طقس اليوم الجمعة معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأعلنت وجود نشاط للرياج على بعض المناطق ما يساعد في تلطيف الأجواء ليلا، وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

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درجات الحرارة الأحوال الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية السواحل الشمالية طقس حار القاهرة الكبرى

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