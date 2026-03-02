إعلان

محافظ الجيزة: تطوير منطقة الأهرامات بالشكل الحالي معجزة

كتب : محمد لطفي

03:24 م 02/03/2026
تصوير- هاني رجب:

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والمهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم بيراميدز، منذ قليل، تسليم منصات بيع الهدايا التذكارية بمنطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة، وسط تغطية إعلامية مكثفة من مختلف وسائل الإعلام.

تأتي هذه الخطوة في إطار أعمال التطوير الشاملة التي تهدف إلى تنظيم منطقة الزيارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزائرين، بما يعكس المكانة الحضارية والتاريخية للموقع.

وطالب "الأنصاري"، بضرورة الحفاظ على القيمة التاريخية للمكان، مؤكدًا أن ما يحدث من تطوير بالمنطقة يشبه المعجزة.

وشدد على البائعين الذين استلموا الأكشاك بأن يكونوا سفراء جيدين لمصر أمام سياح العالم، لأنهم ضيوف مصر، وأن مهمة البائعين أن يكونوا جزءًا من تجربة رائعة للزوار خلال جولتهم بالأهرامات.

تطوير الخدمات بمنطقة الأهرامات

شمل مشروع التطوير نقل المدخل الرئيسي للأهرامات إلى طريق القاهرة - الفيوم، بحيث تبدأ رحلة السائحين المصريين والأجانب من البوابات الجديدة، مرورًا باستقلال الحافلات الكهربائية التي تنقلهم بين محطات الزيارة المختلفة، في تجربة منظمة وآمنة وأكثر سهولة، توفر كافة الخدمات اللازمة بصورة حضارية تليق بقيمة الموقع التاريخية.

وتضمن التطوير أيضًا تركيب بوابات ذكية للتذاكر الإلكترونية، وإنشاء مركز للزوار يقدم خدمات متكاملة، وكذلك منطقة البانوراما، وتخصيص مساحة منظمة للباعة الجائلين، بما يضمن تواجدهم بشكل لائق لا يتعارض مع أعمال التطوير أو يؤثر سلبيًا على التجربة السياحية، ليحظى الزائر بتجربة ميسّرة ومتميزة داخل واحدة من أهم المناطق الأثرية في العالم.

هضبة أهرامات الجيزة أهرامات الجيزة أوراسكوم بيراميدز

