نقيب المهندسين يعلن زيادة المعاشات 25%

أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر خلال فعاليات الجمعية العمومية، موافقة أعضاء الجمعية على زيادة المعاشات بنسبة 25% ابتداءً من شهر مارس الجاري، وبهذه النسبة فإن معاشات المهندسين ستزيد بمقدار 500 جنيه لتصل إلى 2500 جتيه شهرياً.

وكشف الدكتور معتز طلبة أمين صندوق نقابة المهندسين، خلال الجمعية العمومية العادية للنقابة عن تحقيق فائض لصندوق المعاشات بحوالي 1,59 مليار جنيه، وهو الفائض الأعلى على مدار تاريخ النقابة.

وخلال استعراضه لميزانية صناديق النقابة لعام 2025، أشار "طلبة" إلى أن صندوق المعاشات والإعانات حقَّق إيرادات بلغت 6 مليار و73 مليون جنيه تقريبًا، بزيادة 2 مليار و471 مليون جنيه تقريبًا عن عام 2024، فيما بلغت مصروفاته 4 مليار و481 مليون جنيه تقريبًا، بزيادة قدرها حوالى مليار و549 مليون جنيه عن عام 2024.