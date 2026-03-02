إعلان

نقيب المهندسين يعلن زيادة المعاشات 25%

كتب : محمد عبدالناصر

03:33 م 02/03/2026

المهندسين طارق النبراوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر خلال فعاليات الجمعية العمومية، موافقة أعضاء الجمعية على زيادة المعاشات بنسبة 25% ابتداءً من شهر مارس الجاري، وبهذه النسبة فإن معاشات المهندسين ستزيد بمقدار 500 جنيه لتصل إلى 2500 جتيه شهرياً.

وكشف الدكتور معتز طلبة أمين صندوق نقابة المهندسين، خلال الجمعية العمومية العادية للنقابة عن تحقيق فائض لصندوق المعاشات بحوالي 1,59 مليار جنيه، وهو الفائض الأعلى على مدار تاريخ النقابة.

وخلال استعراضه لميزانية صناديق النقابة لعام 2025، أشار "طلبة" إلى أن صندوق المعاشات والإعانات حقَّق إيرادات بلغت 6 مليار و73 مليون جنيه تقريبًا، بزيادة 2 مليار و471 مليون جنيه تقريبًا عن عام 2024، فيما بلغت مصروفاته 4 مليار و481 مليون جنيه تقريبًا، بزيادة قدرها حوالى مليار و549 مليون جنيه عن عام 2024.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس طارق النبراوي نقابة المهندسين الجمعية العمومية صندوق المعاشات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار من القضاء في اتهام سارة خليفة بهتك عرض شاب
حوادث وقضايا

قرار من القضاء في اتهام سارة خليفة بهتك عرض شاب
من هم "الحنّ والبنّ" وهل خلقهم الله قبل الإنس والجن؟.. علي جمعة يرد (فيديو)
جنة الصائم

من هم "الحنّ والبنّ" وهل خلقهم الله قبل الإنس والجن؟.. علي جمعة يرد (فيديو)
مشروبات شائعة في رمضان تضر الكبد والقلب والكلى.. احذرها
سفرة رمضان

مشروبات شائعة في رمضان تضر الكبد والقلب والكلى.. احذرها
واتساب يغير طريقة رؤية تحديثات الحالة.. تفاصيل
أخبار و تقارير

واتساب يغير طريقة رؤية تحديثات الحالة.. تفاصيل
هل أنبه الصائم إذا كان سيشرب أو يأكل سهوا؟.. داعية يوضح
جنة الصائم

هل أنبه الصائم إذا كان سيشرب أو يأكل سهوا؟.. داعية يوضح

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية