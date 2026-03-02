إعلان

وكيل صحة الدقهلية يعلن انطلاق قوافل مجانية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

كتب : رامي محمود

03:58 م 02/03/2026

الدكتور حمودة الجزار

أعلن الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، تنظيم قوافل طبية مجانية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس وتستمر حتى الخميس 5 مارس، بجميع منافذ تقديم الخدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، مع التوسع في الوصول إلى المناطق المحرومة والقرى البعيدة والأكثر احتياجًا.

واضاف وكيل وزارة الصحة أن الحملة تأتي في اطار توجيهات الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان والمشرف العام على المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”، وفي إطار تنفيذ حملة مديرية الشئون الصحية بالدقهلية “من 3–5 سنين أمان… باللولب أو الكبسولة ضمان”.

وأكد وكيل الوزارة أن القوافل تقدم كافة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانًا، وتشمل توفير وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، مع التركيز على الوسائل طويلة المفعول، إضافة إلى خدمات التثقيف الصحي والمشورة الأسرية، وشرح أهمية المباعدة الآمنة بين الولادات ودورها في الحفاظ على صحة الأم والطفل وتعزيز الاستقرار الأسري.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم مؤشرات الصحة الإنجابية بالمحافظة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم الأسرة كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الصحية المستدامة، مع ضمان وصول الخدمة بسهولة ويسر لجميع المواطنين.

واختتم وكيل الوزارة تصريحه بالتأكيد على أن جميع الخدمات متوفرة في كافة المنافذ المحددة، وتُقدم بالمجان بالكامل دون أي رسوم، داعيًا السيدات والأسر إلى الاستفادة من هذه القوافل خلال أيامها المحددة، حرصًا على صحة الأسرة وتحقيق أفضل معايير الرعاية الصحية.

صحة الدقهلية الدقهلية وزارة الصحة

