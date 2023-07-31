منعًا للخسائر.. "صناعة النواب" تطالب الحكومة باستثناء المحلة من ترشيد الكهرباء

كتب- نشأت علي:

طالب المهندس محمود الشامي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو المجلس عن محافظة الغربية، الحكومةَ باستثناء مدينة المحلة الكبرى من خطة ترشيد الكهرباء، مؤكدًا أن مدينة المحلة الكبرى مدينة ذات طبيعة خاصة وانقطاع الكهرباء عنها يؤدي إلى خسائر كبيرة لدى المشروعات الصناعية بها؛ سواء التابعة لقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص.

وكشف الشامي عن أنه تقدم بمذكرة رسمية إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء طارق رحمي محافظ الغربية؛ لاستثناء مدينة المحلة الكبرى من خطة ترشيد الكهرباء، خصوصًا في ظل انقطاع التيار الكهربائي ومعاناة المواطنين وأصحاب المصانع في مدينة المحلة الكبرى، موضحاً أنه في 23/8/2014 تم صدور قرار رئيس الوزراء باستثناء مدينة المحلة الكبرى؛ لكونها ذات طابع صناعي من خطة الوزارة لتخفيف الأحمال الكهربائية، وتم بالفعل سريان القرار، مطالبًا الآن بالعودة إلى تفعيل القرار؛ حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج بمصانع المدينة.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه تقدم بسؤال إلى وزير الكهرباء عن خطة الوزارة المعلنة في تخفيف الأحمال الكهربائية والمطالبة باستثناء مدينة المحلة الكبرى من خطة انقطاع التيار الكهربائي لطبيعتها الصناعية.

وعقد النائب محمود عبد السميع الشامي اجتماعًا مع أصحاب مصانع النسيج بمدينتي المحلة الكبرى وسمنود من أجل مناقشة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وتخفيف الأحمال.