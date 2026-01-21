إعلان

مؤتمر طب وجراحة العيون قصر العيني يناقش الطرق الحديثة لتصحيح الإبصار.. صور

كتب : عمر صبري

03:38 م 21/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مؤتمر طب وجراحة العيون قصر العيني (1)
  • عرض 4 صورة
    مؤتمر طب وجراحة العيون قصر العيني (4)
  • عرض 4 صورة
    مؤتمر طب وجراحة العيون قصر العيني (3)

شهدت كلية ااطب جامعة القاهرة، فعاليات مؤتمر قسم طب وجراحة العيون بكلية طب جامعة القاهرة، والذي عُقد تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرئاسة الدكتور حاتم سعيد سعيد، رئيس المؤتمر.

وتناول المؤتمر في يومه الأول عددًا من الجلسات العلمية المتخصصة التي شملت مختلف التخصصات الدقيقة في طب وجراحة العيون، حيث ناقش المشاركون أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة في مجالات التشخيص والعلاج، واستعرضوا آخر ما توصل إليه العلم في علاج أورام العيون، وزراعة العدسات متعددة البؤر، وجراحات مركز الإبصار، والطرق الحديثة لتصحيح الإبصار، وذلك بمشاركة وحضور نخبة من أساتذة طب وجراحة العيون من الجامعات المصرية المختلفة.

وبحسب بيان، شهد اليوم الأول تكريم عدد من النواب والمعيدين المتميزين بالقسم، إلى جانب تكريم أفضل الأبحاث العلمية المنشورة في المجلات الطبية العالمية، في لفتة تعكس اهتمام القسم بدعم البحث العلمي وتشجيع التميز الأكاديمي.

وفي اليوم الثاني، تضمن المؤتمر تنظيم اثنتي عشرة ورشة عمل متخصصة في مختلف التخصصات الدقيقة، من بينها القرنية، والمياه الزرقاء، وعيون الأطفال والحول، وجراحات الشبكية، وأورام العيون، وجراحات تجميل العيون، حيث أتاحت هذه الورش فرصًا تدريبية عملية وتفاعلية للأطباء المشاركين، وأسهمت في صقل مهاراتهم الإكلينيكية ومواكبة أحدث الأساليب العلاجية.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام صلاح مراد أن انعقاد المؤتمر يعكس المكانة العلمية المتميزة لقسم طب وجراحة العيون بكلية طب قصر العيني، والدور المحوري الذي تقوم به الكلية في دعم التعليم الطبي المستمر وتبادل الخبرات العلمية، مشيدًا بالمستوى العلمي والتنظيمي للمؤتمر وتنوع محاوره.

كما نال الدكتور حاتم أحمد سعيد، رئيس المؤتمر، إشادة واسعة من الحضور، لدوره البارز في الإعداد العلمي والتنظيمي الدقيق للمؤتمر، وما قدمه من رؤية واضحة أسهمت في خروج الفعاليات بصورة مشرفة تليق بتاريخ القسم وريادته العلمية.

وقد أكد الدكتور حاتم سعيد أن مؤتمر قسم طب وجراحة العيون بكلية طب جامعة القاهرة يشهد سنويًا حضورًا كبيرًا من الأطباء المتخصصين من مختلف الجامعات، ليظل منصة علمية رائدة لتبادل الخبرات والمعرفة، وداعمًا أساسيًا لمسيرة التطوير في مجال طب وجراحة العيون.

الطرق الحديثة لتصحيح الإبصار مؤتمر طب وجراحة العيون كلية ااطب جامعة القاهرة

