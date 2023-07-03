بعد عيد الأضحى.. تعرف على الإجازات المتبقية في عام 2023
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كتب- محمد عبدالناصر:
مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2023، يبحث المواطنون عن أيام الإجازات المتبقية خلال العام الجاري.
جاء ذلك عقب حصول موظفي "الحكومي والخاص" على إجازة رسمية بدأت من يوم الثلاثاء الماضي وحتى اليوم الإثنين.
ويرصد "مصراوي" أيام الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2023 بعد انتهاء عيد الفطر وذلك على النحو التالي:
- إجازة رأس السنة الهجرية، يوم الأربعاء 19 يوليو.
- إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو يوم الأحد 23 يوليو.
- إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر.
- إجازة عيد القوات المسلحة يوم الجمعة 6 أكتوبر.
سوق مصراوى
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