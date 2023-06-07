تبدأ بـ 200 جنيه.. أسعار ملابس الإحرام قبل انطلاق رحلات الحج - صور

كتب- يوسف عفيفي:

يبحث الراغبون في السفر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج هذا العام، عن أسعار ملابس الإحرام -(رجال وسيدات)- قبل ساعات من انطلاق أولى الرحلات.

وتبدأ مصر في تسيير أولى رحلات الحج هذا العام، من مطار القاهرة الدولي، اعتبارا من يوم السبت 10 يونيو الجاري، على مستوى وزارات (الداخلية - التضامن - السياحة) المسؤولة عن تنظيم الحج من مصر.

وكشفت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة عن شعبة الملابس الجاهزة، أسعار الملابس بالنسبة للرجال والسيدات، موضحة أن الأسعار متفاوتة حسب الخامات، وتبدأ الأسعار للرجال والسيدات من 200 جنيه فأعلى.

وأوضحت "هيكل" لمصرواي، أن السيدات ترتدي أي ملبس، ولا يشترط اللون الأبيض، بل أحيانا تكتفي بعباءة ساترة وفي الأغلب يكون لون أسود.

واستعرضت "هيكل" تفاصيل الأسعار على النحو التالي:

ملابس الرجال

- تبدأ أسعار ملابس الإحرام للرجال من 500 جنيه.

- تضم ملابس إحرام الرجل (إزار- حزام الوسط - دبابيس المشبك).

- سعر الإزار يبدأ من 300 جنيه فأعلى، حسب الخامة.

- سعر حزام الوسط في حدود 30 جنيها.

- سعر دبابيس مشبك كبير في حدود 5 جنيهات للمشبك الواحد.

ملابس السيدات

- ملابس الإحرام للسيدات تبدأ من 200 جنيه للعباية.

- تضم ملابس إحرام السيدات (عباية - طرحة أو خمار- جورب - شبشب).

- سعر الطرحه الحريمي يبدأ من 50 جنيها.

- سعر حذاء خفيف يبدأ من 100 جنيه.

- سعر الجورب الحريمي يبدأ من 10 جنيهات.

وبدأت المملكة العربية السعودية، يوم 21 مايو الماضي، في استقبال أولى طلائع الحجاج القادمين من خارج المملكة عبر مبادرة "طريق مكة" برحلة قادمة من العاصمة البنجلاديشية.

ويشهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي، تتابع رحلات الحج القادمة من مختلف دول العالم، وسط استعدادات مبكرة لجميع القطاعات الحكومية والتشغيلية العاملة في المطار لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وتسخير جميع الإمكانات لإنهاء إجراءات وصولهم عبر المطار إلى المشاعر المقدسة بيسر وسهولة.