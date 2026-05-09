كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام قائد مركبة "توك توك" بالتعدي عليه بالسب والضرب، وإحداث تلفيات بسيارته باستخدام عصا خشبية بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة.

تفاصيل واقعة اعتداء بعصا خشبية بعد تداول فيديو

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وبسؤال القائم على النشر، قرر بتضرره من قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الاتجاه، ما أدى إلى اصطدامه بسيارته وإحداث تلفيات بها، قبل أن يتعدى عليه بالسب والضرب مستخدمًا عصا خشبية، دون وقوع إصابات.

وأضافت التحريات أنه أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" المستخدمة في الواقعة، وقائدها (مقيم بذات الدائرة)، وعُثر بحوزته على العصا الخشبية المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على مركبة "التوك توك"، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم..

اقرأ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها