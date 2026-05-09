ضبط سائق توك توك تعدى على قائد سيارة وعطل مركبته في القاهرة

كتب : صابر المحلاوي

09:30 م 09/05/2026

ضبط تعبيرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام قائد مركبة "توك توك" بالتعدي عليه بالسب والضرب، وإحداث تلفيات بسيارته باستخدام عصا خشبية بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة.

تفاصيل واقعة اعتداء بعصا خشبية بعد تداول فيديو

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وبسؤال القائم على النشر، قرر بتضرره من قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الاتجاه، ما أدى إلى اصطدامه بسيارته وإحداث تلفيات بها، قبل أن يتعدى عليه بالسب والضرب مستخدمًا عصا خشبية، دون وقوع إصابات.

وأضافت التحريات أنه أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" المستخدمة في الواقعة، وقائدها (مقيم بذات الدائرة)، وعُثر بحوزته على العصا الخشبية المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على مركبة "التوك توك"، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم..

