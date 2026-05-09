كشفت المهندسة إكرام محمود بمحافظة المنيا، حقيقة الفيديو المتداول الذي أظهر قيام سيدة بتقبيل قدمها أثناء تنفيذ حملة إزالة تعديات على مبانٍ مخالفة.

تصوير خلسة أثناء حملة إزالة

وأوضحت رئيسة المركز، في تصريح خاص، أن الفيديو تم تصويره خلسة خلال تنفيذ حملة إزالة مكبرة الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنها لا تعلم من قام بتصويره أو نشره في هذا التوقيت.

استهداف مبانٍ مخالفة على الأراضي الزراعية

وأكدت أن الحملة استهدفت عددًا كبيرًا من المباني المخالفة، وليس هذا المنزل فقط، موضحة أن العقار محل الواقعة مقام على أرض زراعية وبناء بدون ترخيص، ضمن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

تطبيق القانون على الجميع

وشددت رئيسة مركز بني مزار على أن العمل يتم وفقًا للقانون وتنفيذًا لتوجيهات الدولة وقرارات مجلس الوزراء ومحافظ المنيا، مؤكدة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المخالفين دون استثناء.