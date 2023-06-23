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اكتمال وصول أغلب الحجاج المصريين إلى مكة المكرمة

09:41 م الجمعة 23 يونيو 2023
اكتمال وصول أغلب الحجاج المصريين إلى مكة المكرمة

الحرم المكي

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القاهرة- أ ش أ:
اكتمل وصول أغلب الحجاج المصريين إلى مكة المكرمة مع اقتراب انتهاء تفويجهم من المدينة المنورة.

وتعمل بعثة وزارة الداخلية، على متابعة أحوال حجاج بعثة القرعة على مدار الساعات سواء في فنادق الإقامة أو في المسجد الحرام أو الحجاج الذين تم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج.

ومن جانبها تقوم بعثة وزارة الصحة المصرية بمتابعة الحالة الصحية لضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات الطبية من كشف وصرف للأدوية لمن يحتاج المساعدة الطبية.
وخصصت البعثة الطبية خطا ساخنا للتواصل مع الحجاج في مكة المكرمة عبر الرقمين 9660545027145 + و 9660545053928 + وفي المدينة المنورة عبر الرقم 9660540341747.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن آخر أفواج حجاج السياحة سوف تغادر المدينة المنورة إلى مكة (الإثنين المقبل).

وتستعد بعثات الحج المصرية المختلفة لتفويج ضيوف الرحمن إلى صعيد عرفات مساء يوم الاثنين المقبل (يوم التروية) لاداء ركن الحج الأعظم.

هذا المحتوى من

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