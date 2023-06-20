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أمطار ورمال وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ ـ6 أيام المقبلة

10:00 ص الثلاثاء 20 يونيو 2023
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 إلى الأحد 25 يونيو 2023.

وقالت الهيئة إنه من الثلاثاء 20 يونيو إلى الخميس 22 يونيو، يوجد استمرار في الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر، حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

وجاءت تفاصيل حالة الطقس على النحو التالي:

الثلاثاء 20 يونيو 2023
- فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 20% تقريبا تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

-نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

من الأربعاء 21 يونيو إلى الأحد 25 يونيو 2023

- نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
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سوق مصراوى

الطقس رياح وأتربة عاصفة رملية الأرصاد درجات الحرارة

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