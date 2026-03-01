وكالة فارس: مقتل ابنة خامنئي وزوج ابنته وحفيدته في الهجوم على طهران



وكالات

أعلنت وكالة "فارس" الإيرانية، مقتل ابنة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إلى جانب زوج ابنته وحفيدته، في الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على العاصمة طهران.

قالت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة في منزل القائد الأعلى: "بعد التواصل مع مصادر مطلعة في منزل القائد الأعلى، تأكد نبأ مقتل ابنة قائد الثورة وزوج ابنته وحفيدته".

وأضافت التقارير أن إحدى زوجات أبناء المرشد الأعلى قتلت أيضا في الهجوم، وفقا لروسيا اليوم.