"طوارئ في الأجواء".. إلغاء 47 رحلة وتحويل مسار 22 طائرة أخرى للمطارات المصرية

كتب : محمد سامي

02:39 ص 01/03/2026

في ظل تسارع وتيرة الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وما تبعها من قرارات مفاجئة بغلق المجال الجوي لعدد من الدول المجاورة، أجرى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، جولة تفقدية عاجلة اليوم الأحد، لغرفة العمليات وإدارة الأزمات بمطار القاهرة الدولي.
استهدفت الجولة، التي رافقه خلالها المحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، الوقوف على انتظام حركة التشغيل والاطمئنان على سير العمل وفق خطط الطوارئ المعتمدة للتعامل مع التداعيات الإقليمية الراهنة.
وكشفت وزارة الطيران المدني في بيان رسمي، عن تأثر حركة السفر بشكل ملحوظ ليوم السبت 28 فبراير 2026، حيث شهدت الرحلات المتجهة إلى دول الخليج العربي إلغاء 47 رحلة جوية من إجمالي 116 رحلة كان مخططاً لها، بينما تم تشغيل 69 رحلة فقط.
وعلى صعيد آخر، تحولت المطارات المصرية إلى ملاذ آمن للطائرات العابرة، حيث استقبل مطار القاهرة الدولي 12 رحلة دولية محولة اضطرارياً، فيما استقبلت مطارات (سفنكس، الإسكندرية، الغردقة، شرم الشيخ، والأقصر) 10 رحلات دولية أخرى، نتيجة تعذر عبورها في أجواء الدول التي أغلقت مجالها الجوي.
وخلال الجولة، وجه الدكتور سامح الحفني بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي والتسهيلات اللازمة للركاب، وتخصيص فرق عمل لإنهاء إجراءاتهم وتقديم الخدمات لهم لضمان راحتهم، مشدداً على أن الدولة المصرية تضع سلامة الركاب وانتظام الحركة الجوية على رأس أولوياتها.
وأكدت الوزارة استمرار التنسيق المكثف مع سلطات الطيران المدني في الدول المعنية والمكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، لمتابعة الموقف أولاً بأول واتخاذ القرارات الفورية التي تضمن أعلى معايير السلامة الجوية

