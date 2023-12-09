الطقس اليوم.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على 3 مناطق

نائب رئيس "إياتا": مصر لعبت دورًا مهمًا في تنظيم الحركة الجوية خلال

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم السبت والظواهر الجوية المصاحبة على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه يسود اليوم السبت طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما يوجد نشاط في حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.