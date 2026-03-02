إعلان

ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:24 م 02/03/2026

سعر الريال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 13.08 جنيه للشراء، و13.15 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.08 جنيه للشراء، بزيادة 15 قرشًا، و13.15 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.

بنك القاهرة: 13.08 جنيه للشراء، و13.15 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.11 جنيه للشراء، و13.15 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.1 جنيه للشراء، و13.15 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جيش الاحتلال: جميع الخيارات مطروحة لعملية برية محتملة في لبنان
شئون عربية و دولية

جيش الاحتلال: جميع الخيارات مطروحة لعملية برية محتملة في لبنان
تأجيل الجمعية العمومية للمهندسين ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني
أخبار العقارات

تأجيل الجمعية العمومية للمهندسين ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني
الرمان في رمضان.. كنز يعزز الصحة والطاقة
سفرة رمضان

الرمان في رمضان.. كنز يعزز الصحة والطاقة
سعر برميل النفط يصعد لأعلى مستوى منذ يناير 2025 بعد توقف ناقلات هرمز
اقتصاد

سعر برميل النفط يصعد لأعلى مستوى منذ يناير 2025 بعد توقف ناقلات هرمز
الغاز الأوروبي يقفز 25% مع اضطراب الشحن عبر هرمز
اقتصاد

الغاز الأوروبي يقفز 25% مع اضطراب الشحن عبر هرمز

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية