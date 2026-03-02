ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الريال السعودي
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:
البنك الأهلي المصري: 13.08 جنيه للشراء، و13.15 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.08 جنيه للشراء، بزيادة 15 قرشًا، و13.15 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.
بنك القاهرة: 13.08 جنيه للشراء، و13.15 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 13.11 جنيه للشراء، و13.15 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.1 جنيه للشراء، و13.15 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.