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BBC

جمال شعبان يكشف سر التوقف المفاجئ للقلب

11:08 م الخميس 14 ديسمبر 2023

الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق

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كتب- حسن مرسي:
كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن بعض الوصايا و النصائح التي تساعد في الوقاية من الذبحات الصدرية والحفاظ على صحة القلب.

وقال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، إن الموت المفاجيء يعرف علميًا بأنه التوقف القلبي المفاجيء خلال ساعة من تعرض المريض لأعراض الذبحة، وتلك الاعراض قد تكون نهجان أو خفقان حيث يفارق المريض الحياة بعدها مباشرة.

وأضاف عميد معهد القلب السابق، أن سكتات القلب المفاجئة هي حالة "غير مفاجأة" كما يشاع، بل تسبقها بعض الإشارات والرسائل التحذيرية قبلها بأيام وأحيانًا أسابيع، مشيرًا إلى أن البعض يرجع أعراض وبوادر الذبحة الصدرية إلى التهابات في جدار الصدر أو الحموضة، ومعظم حالات الذبحات الصدرية نراها في أشخاص تناولوا مسكنات للألم جراء التشخيص الخاطيء للمريض.

وأوضح أن هناك فرق بين علاج أمراض القلب وصحة القلب، ناصحًا بضرورة الاهتمام بعمل رسم القلب بالمجهود بصورة دورية، والمداومة على رياضة المشي للحفاظ على صحة القلب والوقاية من الإصابة بالذبحات الصدرية المفاجئة.

السكتة القلبية توقف القلب جمال شعبان

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