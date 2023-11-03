الأرصاد: طقس السبت يشهد شبورة كثيفة على هذه المناطق

كتب- إسلام لطفي:

حددت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة ليوم غد السبت، حيث يسوده طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد.

وذكرت أنه سيكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ولطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت أنه سيشهد شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت أن تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 32 درجة والصغرى 22 درجة.

وتصل درجة الحرارة العظمى على السواحل الشمالية الغربية إلى 32 والصغرى 19 والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة 28 و22.