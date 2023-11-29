عبد السند يمامة: الرؤي الإنتخابية تم صياغتها بعد قراءة ودراسة متأنية

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لرئاسة الجمهورية، إن حزب الوفد يحظى بشعبية كبيرة في مصر، وهناك إصرار من القواعد الحزبية على خوض الانتخابات الرئاسية، والمسألة أكبر من أعضاء الحزب لأن المؤيدين للوفد كثيرون، تكاد تكون مصر كلها وفدية.

وتابع خلال استضافته في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الحزب حين قرر خوض الانتخابات لم يجد أي عراقيل أو صعوبات مع الجهات المنظمة للعملية الانتخابية في مصر، وعدم المعاكسة خلال تجهيز الحملة مرشحها.

وأكد يمامة، أن تمويل الحملة بعيد تمامًا عن ميزانية الحزب، لكن تحملها الوفديون المتحمسون لخوص الانتخابات، وينطلق الحزب إلى الأمام وطريقه محدد دون الانشغال بالمنافسة، داعيًا الله أن يوفق الجميع.

ولفت رئيس حزب الوفد إلى، أن الحملة عقدت لقاءات جماهيرية في الدقهلية وبورسعيد والغربية، وكانت لقاءات حاشدة، والرؤي الإنتخابية تم صياغتها بعد قراءة ودراسة متأنية.