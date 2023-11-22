هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب؟.. أمين الفتوى يجيب - فيديو

كتب - مصراوي:

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب، وهل شرط اعرف الفقير إن هذه زكاة مكان.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، إنه لا يجوز تعريف الفقير بكونها زكاة مال، احترامًا لكرامته، والشرع يراعى حياء الناس، وممكن المزكى نفسه عنده حياء فلا يستطيع أن يخرج الزكاة بنفسه ويوكل احد يخرجها عنه".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلًا: "الأصل فى زكاة المال، هى كما هى مال، ويمكن تحويلها إلي سلع فى حال تأكدى من حال الشخص الفقير إنه بحاجة إلي هذه السلع، ويجوز إخراج أموال الزكاة للأقارب ومنهم الأخت أو الأخ، ويفضل أن انفى إنها منه".