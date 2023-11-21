أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ 6 أيام المقبلة



كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء إلى الأحد 26 نوفمبر، حيث يسود الثلاثاء طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد مائل للحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة أنه يوجد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

من الأربعاء 22 نوفمبر إلى الجمعة 24 نوفمبر 2023

- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

من 4 الى 8 صباحاً تقريبا)

السبت 25 نوفمبر 2023

- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- أمطار خفيف بنسبة حدوث 30 % تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد.

الأحد 26 نوفمبر 2023

- أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

