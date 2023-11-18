الأرصاد تحدد موعد سقوط أمطار غزيرة والمناطق الأكثر تأثرًا



كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن الفترة من يوم الأحد المقبل حتى الإثنين، حيث تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء.

وأوضحت نه يصاحب الأحوال الجوية سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا مع انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مئوية ونشاط للرياح على بعض المناطق.

وأشارت إلى أنه يشهد الأحد أمطارًا قد تكون غزيرة بنسبة حدوث 70% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء وتكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة، علاوة على نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.