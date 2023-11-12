شبورة وأمطار رعدية.. تعرف على تفاصيل طقس الأسبوع الجاري

كتب- محمد شاكر

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الأسبوع الجاري بداية من الأحد 12 نوفمبر، إلى الجمعة 17 نوفمبر 2023.

طقس الأحد..

يسود غدًا طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تنتشر شبورة مائية «من الساعة الـ 4 حتى الساعة الـ 8 صباحًا تقريبًا»، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت الأرصاد، من سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث «40% تقريبًا»، على مناطق من شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

ونوهت على سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث «30 إلى 40% تقريبًا»، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، تمتد خفيفة ورعدية أحيانًا إلى مناطق من شمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

طقس الاثنين..

تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحري تمتد خفيفة علي مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء..

تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويسود نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الطقس من الأربعاء إلى الجمعة..

تسقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من جنوب سيناء