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الجيزة: إزالة أعمال تحويل وحدات سكنية لتجارية بحدائق الأهرام

12:16 ص الثلاثاء 26 أبريل 2022
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    إزالة أعمال تحويل وحدات سكنية لتجارية بحدائق الأهرام
  • عرض 4 صورة
    إزالة أعمال تحويل وحدات سكنية لتجارية بحدائق الأهرام(1)
  • عرض 4 صورة
    إزالة أعمال تحويل وحدات سكنية لتجارية بحدائق الأهرام
  • عرض 4 صورة
    إزالة أعمال تحويل وحدات سكنية لتجارية بحدائق الأهرام
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

واصلت محافظة الجيزة، شن حملاتها لضبط مخالفات البناء بقطاع هضبة الأهرام في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل الحازم حيال كافة المخالفات وتحقيق الانضباط.

وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة، من خلال قطاع هضبة الأهرام بإيقاف أعمال تحويل سكني لتجاري 340ط وتم ايقاف اعمال بأعلى عقار 19ك وسحب معدات البناء وونش تم إيداعهم بمخازن القطاع وتحرير محاضر للمخالفين، وذلك تحت إشراف توفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام، ومجموعة العمل المرافقة.

كما قامت المحافظة بإزال أعمال بناء مخالفة بأعلى عقارات ٣٤ط / ١١٧ك / ٨٥أ وذلك تحت إشراف تيسير عبدالفتاح رئيس حي الهرم وتوفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام وجاري استكمال شن الحملات لتحقيق الانضباط.

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