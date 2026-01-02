إعلان

طقس شديد البرودة في هذا الوقت.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:01 ص 02/01/2026

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس شديد البرودة صباح الجمعة، مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وجاءت درجات الحرارة بالمدن والعواصم بمحافظات الجمهورية، على النحو التالي:

القاهرة الكبرى

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 08 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 07 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 09 والعظمى 19

الوجه البحري والدلتا

- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 09 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 08 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 09 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 09 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 18

مدن السواحل الشمالية

- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 12 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 06 والعظمى 16

مدن القناة وشمال سيناء

- درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 20

جنوب سيناء

- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 09 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 06 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 02 والعظمى 13

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 11 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 09 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 23

مدن البحر الأحمر

- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 11 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 17 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 14 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 23

شمال الصعيد

- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى بني سويف الصغرى 08 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 19

جنوب الصعيد

- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 09 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 08 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 05 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 10 والعظمى 26

