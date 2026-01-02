إعلان

قطع المياه 5 ساعات عن منطقة الزمالك بالكامل في هذا الموعد

كتب : مصراوي

11:02 ص 02/01/2026

انقطاع المياه

كتب - مصراوي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظراً لقيامها بأعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب القديمة ولتحسين الخدمة بمنطقة الزمالك، سيتم قطع المياه عن المنطقة بالكامل، اعتبارا من الساعة الواحدة صباح يوم السبت الموافق 3-1-2026 وحتى الساعة السادسة من صباح نفس اليوم ولمدة خمس ساعات.

وِأِشارت الشركة، في بيان لها، إلى أنها قامت بتجهيز كافة إمكانياتها من معدات و مهندسين وفنيين وعمال للعمل على سرعة الإصلاح في أقرب وقت وعودة المياه، لافتة إلى أنه سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01006665125.

شركة مياه الشرب بالقاهرة منطقة الزمالك قطع المياه

