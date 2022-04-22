Masrawy logo white

إعلان

شاهد بالصور كباري الشروق والمستقبل 1و2 ضمن مشروع القطار الكهربائي الخفيف

12:09 ص الجمعة 22 أبريل 2022
  • عرض 9 صورة
    مشروع القطار الكهربائي الخفيف
  • عرض 9 صورة
    مشروع القطار الكهربائي الخفيف
  • عرض 9 صورة
    مشروع القطار الكهربائي الخفيف
  • عرض 9 صورة
    مشروع القطار الكهربائي الخفيف
  • عرض 9 صورة
    مشروع القطار الكهربائي الخفيف
  • عرض 9 صورة
    مشروع القطار الكهربائي الخفيف
  • عرض 9 صورة
    مشروع القطار الكهربائي الخفيف
  • عرض 9 صورة
    مشروع القطار الكهربائي الخفيف
  • عرض 9 صورة
    مشروع القطار الكهربائي الخفيف
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل، صورًا لكباري الشروق والمستقبل 1و2 ضمن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT.

يذكر أن وزارة النقل تنفذ مشروع القطار الكهربائي (LRT) السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان، ويخدم عددًا كبيرًا من المدن الجديدة ويربطها بالقاهرة الكبرى، وهو مشروع ضمن عدد من المشاريع التي يتم تنفيذها للربط بين عدة مدن، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
القطار الكهربائي الخفيف كوبري الشروق كوبري المستقبل

الخبر التالى:

لماذا يغسل البطريرك أو الأسقف أو الكاهن أرجل الشمامسة والشعب في قداس خميس العهد؟
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا