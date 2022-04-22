شاهد بالصور كباري الشروق والمستقبل 1و2 ضمن مشروع القطار الكهربائي الخفيف
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(مصراوي):
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل، صورًا لكباري الشروق والمستقبل 1و2 ضمن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT.
يذكر أن وزارة النقل تنفذ مشروع القطار الكهربائي (LRT) السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان، ويخدم عددًا كبيرًا من المدن الجديدة ويربطها بالقاهرة الكبرى، وهو مشروع ضمن عدد من المشاريع التي يتم تنفيذها للربط بين عدة مدن، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
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